Maxay tahay tallaabada xigta ee xilka looga qaadi karo Trump?

Wuxuu ahaa shir jaraa’id oo gaaban balse taariikhi ah kaas oo ay qabteen koox ka tirsan Aqalka Congress-ka Mareykanka oo ay hoggaamineysay Guddoomiyaha Nancy Pelosi.

Pelosi, Jerrold Nadler Adam Schiff, waxay akhriyeen laba warbixin oo ku saabsan mooshinka xil ka qaadista ee Trump – waxay kala ahaayeen ku xadgudub awoodeed iyo is hortaagga Congress-ka – Su’aalana laguma weydiin shirkaas Jaraa’id.

Waa la filayay eedahaas balse lama fileyn in xawaaraha intaa la eg in lagu socodsiiyo.

Waxay madaxweyne Trump ku tilmaameen “qof halis weyn ku ah” dimuquraadiyadda Mareykanka, waxayna sheegeen in ay tahay in si degdeg ah xafiiska looga saaro, xilkana looga qaado.

Gudoomiyaha Sirdoonka, Adam Schiff wuxuu sheegay in Trump “uu u muuqday inuu tirtiray awoodda Congress-ka si aysan ula xisaabtamin”, isagoo tixraacayay diidmada Aqalka Cad ee ah in ay la shaqeeyaan baarayaashii Congress-ka.

“Ku xadgudubkiisa awoodda aya nagu qasbay in aynaan haysanin dookh kale. Haddii aynaan waxba sameyn, waxaan u ekaaneynaan kuwo daciif ah,” ayuu yiri Mr Schiff.

Wadahadalkiisii Ukraine “waxay ahaayeen kuwo liiday awoodda amnigeena Qaran,” ayuu hadalka ku sii daray.

Maxaa Trump lagu eedeeyay?

Dimuquraadiga waxay sheegayaan in uu galay laba gorgortan – $400 Milyan oo dollar oo ah gargaar militari oo loogu talagalay Ukraine taas oo Congress-ka uu dalkaas u qorsheeyay iyo kullankii Aqalka Cad ee madaxweynaha cusub ee Ukraine.

Waxay la tahay in cadaadiskan la saaray dal nugul oo Mareykanka xulafo la ah, taasna ay tahay ku xadgudub awoodeed.

Trump ayaa markii hore weydiistay in Ukraine ay baaritaan ku sameyso musharaxa dimuquraadiga ee ay ishayaan ee Joe Biden iyo wiilkiisa Hunter.

Donald Trump wuu diidan yahay eedahaas loo jeediyay, wuxuuna isu arkaa in uu yahay madaxweyne wax weyn ka qabtay dhaqaalaha dalkaas Mareykanka:

To Impeach a President who has proven through results, including producing perhaps the strongest economy in our country’s history, to have one of the most successful presidencies ever, and most importantly, who has done NOTHING wrong, is sheer Political Madness! #2020Election— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 Bisha Laba iyo Tobnaad 2019

Maxaa xiga

Guddoomiyaha guddiga garsooreyaasha Jerrod Nadler, oo maanta ku dhawaaqayay nooca ay tahay dacwadda ayaa sheegay inuusan jirin wax ka muhiimsanaan kara mooshinka xil-ka-qaadista, xilli siyaasiyiinta xisbiga dimuqraaddiguna ay dadaal ugu jiraan in lasii dardar galiyo arrintan.

Afar arrimood ayaa la filayaa inay noqdaan tallaabooyinka xiga

1. Guddiga garsooreyaasha ayaa cod u qaadaya qodobbada ku jira mooshinka xil-ka-qaadista.

Maalinta Khamiista ah ayuu guddiga uu hoggaamiyo Mr Nadler qorsheynayaa inuu cod u qaado labada qodob, waxaana loo ansixin doonaa si gaar ah. Xubnaha guddiga ayaa la filayaa inay u kala qeybsamaan labada xisbi.

24 xubnood oo ka mid ah guddiga, kana soo jeeda xisbiga Dimuqraaddiga, ayaa u codeyn doona in la ansixiyo halka 17 xubnood oo ka socda xisbiga Jamhuurigana ay kasoo hor-jeedsan doonaan.

2. Aqalka Wakiillada ayaa ka doodi doona qodobbada mooshinka xilka looga qaadayo madaxweynaha

Afhayeenka aqalka, Pelosi waxay u xusul duubeysaa in si deg deg ah loo wado howsha, laakiin siyaasiyiinta Jamhuuriga waxay isku dayi doonaan inay curyaamiyaan.

3. Aqalka ayaa cod u qaadi doona qodobbada ku xusan mooshinka xil-ka-qaadista.

Mid kasta oo ka mid ah qodobbada waxaa cod loogu qaadi doonaa si gooni ah, waana in lagu meelmariyo aqlabiyad fudud.

Sidoo kale codeyntu waxay noqon doontaa mid ah labo saf ugu kala istaagaan xisbiyada.

Xisbiga Dimuqraaddiga ayaa aqlabiyad ku leh aqalka wakiillada, waxayna labada garab kala heystaan 233-197.

Waxaa aad loogu badinayaa in cod aqlabiyad leh lagu ansixin doono. Codeyntu waxay dhici kartaa ka hor inta aan la aadin fasaxa ciidda masiixiyiinta ee Christmas-ka

4. In dacwadda lagu qaado aqalka odayaasha ee Senate-ka

Halkan ayaa ah meesha ay caqabadda weyn uga hor imaan doonto howsha ay hoggaaminayaan xisbiga Dimuqraaddigu. Sababtoo ah aqalka Senate-ka waxaa aqlabiyad ku leh xisbiga talada haya ee Jamhuuriga.

Maadaama ay Jamhuurigu aqalkan ku hoggaaminayaan tiro kala ah 53-47, way adkaan doontaa in la helo tirada saddex meelood labada meel ah ee loo baahan yahay in xilka looga xayuubiyo madaxweynaha.

Waxay taas ku suurtagali kartaa in ku dhawaad 20 xubnood oo ka soo jeeda xisbiga Jamhuuriga ay kasoo horjeestaan xisbigooda islamarkaana taageeraan Dimuqraaddiyiinta damacsan inay Trump xafiiska ka eryaan.

BBC