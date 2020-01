Senetka Mareykanka oo isku mari la’a qaabka loo wajahayo dacwadda Trump

By

Aqalka sare ee dalka Mareykanka ayaa diiday isku day ay dhowr jeer soo celceliyeen xildhibaanada xisbiga dimuqraadiga oo ay ku doonayeen in ay kusoo bandhigaan caddeymo horleh oo ku aadan qorshaha xil ka qaadista Trump oo haatan doodeeda ay ka bilaabatay aqalka Senetka.

Hogaamiyaha xisbiga Jamhuuriga ee aqalka Senetka McConnell ayaa dib uga laabtay qorshe uu doonayay in lagu dedejiyo geedi-socodka dhageysiga dacwadda, kadib markii uu cadaadis kala kulmay isla xildhibanaada xisbiga uu katirsan yahay.

Xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegay in tallaabadaas ay ka dhigan tahay in la doonayo in la daboolo eedeymaha loo heysto madaxweynaha.

Sidoo kale Adam Schiff, oo ah hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka sare, horkacayana qorshaha la doonayo in xilka lagaga qaado Trump ayaa sheegay in “inta badan shacabka Mareykanka aanay aaminsaneyn in hannaanka dacwa oogista ay noqon doonta mid caddaalad ah”.

“Ma aaminsana in aqalka sare uu noqon doona mid dhexdhexaad ah “, ayuu yiri.

Madaxweyne Trump ayaa loo heystaa eedeymo ay kamid yihiin ku takrifal awoodeed iyo in uu ka tallaabsaay sharciga Mareykanka, inkastoo uu beeniyay eedeymahaas.

Mar uu ka hadlayay madasha dhaqaalaha adduunka ee Devos, ee dalka Switzerland, waxaa uu madaxweyne Trump sheegay in eedeymaha loo heysto ay yihiin kuwa aan waxba ka jirin.

Xildhibanaada xisbiga madaxweyne Trump ee katirsan aqalka Senetka ayaa tiradoodu dhan tahay 53, halka kuwa kale ee dimuqraadigana ay gaarayaan 47, waxaana ay u codeeyeen in lasoo bandhigo dukumentiyo ku aadan eedeymaha loo heysto madaxweynaha iyo heshiiyadii dhexmaray Trump iyo Ukraine, balse waxaa laga codbatay dimuqraadiga, waxaana sidaas lagu hor-istaagay qorshihii dimquraadiga.

Maalin kahor ayay ahayd markii qareenada difaacaya madaxweyne Donald Trump ee ku matelaya dhageysiga dacwadda aqalka sare ay dalbadeen in aqalka Senetka uu daaqadda ka tuuro dacwadda loo heysto madaxweynaha.

Qareenada oo soo saraay war qoraal ah ayaa qorshaha xil ka qaadista ku tilmaamay “mid khatar ku ah dastuurka Mareykanka”.

Dhanka kale guddiga aqalka sare u qaabilsan geedisocodka dhageysiga dacwadda ayaa soo saaray war ay ku sheegeen in madaxweyne Donald Trump uu ku kacay musuqmaasuq, si uu u khiyaano doorashada xigta.

Inta ay socoto dhageysiga dacwadda loo heysto Trump, aqalka sare waxaa uu maalintii lix saac dhageysan doonaa doodda la xiriirta xil ka qaadista, waxaana shir guddoomin doona guddoomiyaha maxkamadda ugu sareysa Mareykanka, John Roberts.

Trump ayaa waxaa uu noqonayaa madaxweynihii saddexaad ee Mareykan ah ee dacwadda xil ka qaadistiisa loo gudbiyo aqalka sare.

Xildhibanaada aqalka sare ayaa xilka ka qaadi kara Trump, waase haddii 67 kamid ah xildhibaanadaas ee gaaraya 100 ay u codeeyaan.

Aqalka sare ee Mareykanka ayaa waxaa kamid ah 47 xildhibaan oo katirsan xisbiga Dimuqraadiga, waxaana loo baahan yahay 20 xildhibaan oo katirsan isla xisbiga uu Trump ka tirsan yahay ee Jamhuuriga, si xilka looga qaado Trump.

Qareenada Trump ayaa soo saaray warbixin ka kooban 171 bog, kahor dhageysiga dacwadda, waxaana ay ku doodayaan in haddii ay jiraan qaladaad uu galay madaxweynaha aysan ahayn kuwa xilka looga qaadi karo ama dacwad lagu soo oogi karo.

Madaxweyne Donald Trump ayaa lagu eedeeyay in dhiggiisa Ukraine uu cadaadis ku saraay in uu baaritaan ku sameeyo madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden oo ay isku hayaan siyaasadda Mareykanka, haseyeeshee arrintaas ayaa waxaa ay horseeday in aqalka Kongreska uu u codeeyo xil ka qaadista Trump, taas oo haatan ay go’aan ka gaari doonaan aqalka sare.

BBC