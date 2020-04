Raadiyo Baraawe waa lagu xadgudbay – Maxaa dhacay?

By

By Abdulkadir M. Abow

Markaan maqlay Idaacadda Raadiyo Baraawe, oo mar dhow dhalinyaro reer Baraawe ah ka hirgeliyeen magaaladooda, waxaan dareemay in Soomaaliya aay qaadeyso talaabo fiican oo aay soo noqoneyso noloshii iyo dhaqankii fiicnaa. Laakiin, waqti yar ka dib, waxaa fajac igu noqotay in idaacaddaas aay noqotay mid aay ka soo dacwoodeen dad “Reer Baraawe” ah sida mas’uul ka tirsan Koofur Galbeed oo la sheegay in uu yahay wasiirka warfaafinta Koofur Galbeed uu sheegay. Waxaase ka sii daran jaahilnimada iyo anshax-xumada uu “mas’uulka” muujiyey muddadii gaabneyd ee uu wareysiga bixinaayey.

Reer Baraawe in aay ku hadlaan luqadda Baraawaaniga oo aay leeyihiin xadaarad dheer, qeyb weyna ku lahaayeen kobcinta diinta iyo xoreynta wadanka, waa wax la wada og yahay oo taariikhi ah.

Afka reer Baraawe waa af ka mid ah afafka looga hadlo koofurta Soomaaliya, inkastoo uusan ku qorneyn dastuurka inuu yahay luqadaha RASMIGA ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliya.

Ninkaas wuxuu si qaldan u fahmay dastuurka oo leh afafka rasmiga ah waa Maay iyo Maxaa-tiri. Waxaa la adeegsaday erayga ah “Rasmi”, taas macnaheedu wuxuu yahay waxaa jira ama jiri kara afaf aan rasmi ahayn.

Midda kale isla dastuurkaas Qodobka 31aad, ee Dhaqanka iyo Afka, lambarkiisa 3aad wuxuu leeyahay:

(3) Dawladdu waa in ay horumarisaa dhaqammada iyo afguriga dadka laga tira badan yahay.

Hor-istaagidda Idaacadda Raadiyo Baraawe waa xadgudub toos ah ee qodobkaan, ciddii sameeysayna waxay ku xad-gudubtay qodobkaas.

Wuxuu sheegay “in [dadka] lagu kalifaayo luqad Inteeda badan talyaani ah; Inteeda badan Boortuqiis ah; inteeda badan carabi ah oo aaysan fahmi karin dadka oo taasi aay tahay dhaqan doorin”.

Cajiib! Marka hore cid ku kalifeeyso qof kale in uu dhageeysto raadiyo ma jirto. Haddii kalifaad eey jirto Reer Baraawe iyagaa lagu kalifay in aay dhegeystaan idaacado eeysan fahmeynin. Tan labaad ma heyno wax cadeyn ah oo ah in af Baraawe intiisa badan uu yahay Talyaani, Boortuqiis ama Carabi.

Afafka adduunka badankood waxaa saameyn ku leh afaf kale oo waa caadi in erayo laga soo amaahdo af kale. Taas kuma koobna af Baraawe. Afafka rasmiga ee Jamhuuriyadda Soomaaliya laftigooda erayo badan oo la soo amaahday ayaa ku jira.

