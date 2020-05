Kim Jong-un: Maxaa ka jira in wadnaha laga qalay?

Sirdoonka Kuuriyada Koonfureed ayaa waxay sheegeen in wararka la isla dhexmarayay oo ku saabsanaa xaaladda caafimaad ee Kim Jong-un ay ahaayeen kuwa aan sal iyo raad lahayn.

Waxay intaa ku dareen in aysan jirin calaamado muujinaya in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi lagu sameeyay qalliin dhanka wadnaha.

Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa dhawaan la wayay meel uu jaan iyo cirib dhigay muddo 20 maalmood ah islamarkana waxaa uusan ka qeybgalin dabaaldaga xuska dhalashada awowgii oo ka mid ah xafladaha ugu muhimsan dalkaasi.

Qaar ka mid ah warbaahinta ayaa ku warantay “in uu aad u xanuunsanayo “, amaba xitaa uu dhintay.

Balse waxaa uu si lama filaan ah uga soo muuqday goob uu xarigga uga jarayay warshad isaga oo u muuqday mid caafimaadkiisu wanaagsan yahay.

Maxay yiraaheen Sirdoonka K/ Koonfureed?

Madaxa hay’adda sirdoonka Kuuriyada Koonfureed, Suh Hoon, ayaa Arbacadii la hadlay guddi baarlamaani ah.

Waxaa uu sheegay in aysan jirin cadeymo muujinaya in wararka ku saabsan inuu xanuunsanayo Kim Jong-un ay yihiin run.

Guddiga baarlamaaniga ayuu u sheegay Mr Hoon in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu 17 mar sanadkan ka soo muuqday fagaarayaasha.

Balse sanadkan xilligan waxay ahayd in 50 jeer uu fagarayaasha ka soo muuqdo.

Balse sida uu sheegay mid ka mid ah guddiga abarlamaaniga waxaa laga yaabaa in tirada uu fagarayaasha imanayo laga yaabo in uu hoos u dhigay cudurka Covid-19.

“Meesha Lagama saari karo in uu cudurka ka dilaacay Kuuriyada Waqooyi,” ayuu yiri Xildhibaan Kim Byung-kee.

“Kim Jong-un waxaa uu diirada saaray sidii uu dhidibada ugu sii aasi lahaa arrimaha gudaha sida militariga iyo kulamada xisbiga islamarkana waxa laga yaabaa in Corona uu xaddiday in uu fagaarayaasha yimaado”ayuu intaa ku daray.

Maxaa keenay in la isla dhexmaro xaaladda caafimaad Kim Jong Un?

Wararka la isladhexmarayay ee ku saabsan Kim ayaa soo baxay markii sida la sheegay uu ka baaqsaday ka qeybgalka munaasabad sannad walba lagu maamuuso sanad guuradii kasoo wareegatay dhalashada awoowgii oo ku beegneyd 15-kii bishii April.

Kim Jong-un waligiis kama uusan baaqanin munaasabadda xuska awowgii – wayna iska muuqatay inuusan si sahlan u go’aansan karin inuu ka qeyb gali waayo.

Kuuriyada Waqooyi oo ah dal ay adag tahay in laga helo xog ku saabsan madaxda sare ee dalkaas ayaa waxaa adkaatay in la xaqiijiyo xaaladda caafimmaad ee Kim, waxaana sidoo kale maalmihii lasoo dhaafay soo baxayay warar kale oo sheegaya in hogaamiyaha dalkaas uu galay qalliin dhanka wadnaha ah. Waxaa sidoo kale soo baxay warar kale oo sheegaya in Kim Jong Un uu nool yahay.

Horay ma u dhacday in Has Kim Jong-un la waayo?

Sanadkii 2014-kii, ayaa Kim Jong-un la waayay muddo 40 cisho ah, waxayna taas keentay in wax la iska weydiiyo halka uu ku sugan yahay.

Sidoo kale xilligaas waxaa soo baxay warar kale oo sheegayay in la afgembiyay. Haseyeeshee, maalmo kaddib waxaa uu kasoo muuqday warbaahinta dalkaas.

BBC