Mursal oo is-hortaagay moshinkii gobolka Banaadir iyo dagaal laga cabsi qabo inuu ka dhaco xarunta BF

Dowlada Soomaaliya ayaa diiday qaraar Dowlada Masar horgeesay Jaamacada Carabta oo looga dalbanayay dowlada Itoobiya in ay joojiso buuxinta biyo xireenka ay ka dhiseyso Wabiga Niil inta ay heshiis kala gaareyso dowladaha Masar iyo Sudan.

Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad , oo Waresi siiyay BBC-da ayaa sheegay in Soomaaliya ay saaxiib la tahay labada dal ee Itoobiya iyo Masar, waxa uuna xusay in ay rajeenayaan in labada dhinac wadahadal ku dhameeyaan khilaafkooda.

Wasiir Cawad oo wax laga weediiyay sababta Soomaaliya ula safatay Itoobiya ayaa sheegay in Itoobiya daris la yihiin ayna saaxiib la tahay Soomaaliya, waxa uuna tilmaamay in waxii dhibaato ah oo gaara itoobiya uu sidoo kale soo gaarayo Soomaaliya.

“Annaga mowqifkeennu – oo ah nala qabeen dalkalka aan walaalaha nahay ee Itoobiya iyo Qadar -wuxuu ahaa in khilaafka ku saabsan biyo xireenka ay dhiseyso Itoobiya oo ay isku waafaqi la’ yihiin Masaarida iyo Suudaan in lagu dhammeeyo wadahadal. Qaraarka ay Masar soo bandhigtay wuxuu dhigayay in Itoobiya aysan buuxin karin biyo xireenka ilaa laga heshiiyo. Dowladda Itoobiyana heshiis wey oggoshahay laakiin waxay diiddan tahay in waqti looga dilo wadahadal dheeraanaya, Itoobiya daris baan la nahay, saaxiib baan la nahay, sidaas darteedna wixii dhibaato ah oo Itoobiya gaara annagana wuu nasoo gaarayaa. Masarna saaxiib ayaan la nahay, marka Soomaaliya dan uguma jirto khilaaf dalalkaas dhex mara.” ayuu yiri Wasiir Cawad.

Dowlada Soomaaliya ayaa xiligan xiriir dhaw la leh dowlada Itoobiya , waxa ayna Soomaaliya garab istaag u muujisay dowlada itoobiya oo xiligan khilaaf xoogan kala dhaxeeyo dalalka Masar iyo Sudan.

Caasimada