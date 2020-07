Maxay tahay sababta Facebook, Youtube iyo Twitter ay u saareen muuqaalka haweeneydan?

By

Waxaa saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada ee caalamka qabsaday muuqaalka haweeney dhakhtarad ah oo u dhalatay dalka Nigeria balse ka hawlgasha Mareykanka, taasi oo ku andacootay inay heshay daawada fayraska corona.

Muuqaal lasoo dhigay baraha bulshada ayaa koox isugu yeertay inay yihiin “dhakhaatiirta Amerikaanka ee safka hore uga jira la dagaalka corona” oo xiran dharka qafilan waxaa ay sheegeen hadal loo arkay in uu yahay marin habaabin la xiriirta cudurka Corona.

Kooxdan ayaa sheegtay in daawda malaariyada ee hydroxychloroquine ay waxtar u leedahay daweynta xanuunka corona, sidookalena xirashada maryaha gafuurka lagu xirto aanay waxba tareynin.

“Waxaa daawada hydroxychloroquine ku daaweeyay dad gaaraya 300 oo bukaan oo qaba xanuunka corona, daawada waxay leedahay waxtar”, ayay tiri Stella Emanuel oo la hadleysay warbaahinta.

Muuqaalkaas ma uusan yeelanin wax sameynin markii hore balse waxaa lagu baraarugay markii madaxweyne Donald Trump iyo curadkiisa Trump Junior ay arrinkaas ku taageereyn barta Twitter-ka, taas oo keentay in ay si aad ah baraha bulshada u qabsato, laguna baahiyo Facebook iyo Twitter.

Sidoo kale muuqaaladaas ayaa lasoo dhigay barta muuqalaada la dhigo ee Youtube-ka, haseyeeshe saacado kadib waxaa hawada ka saaray shirkadaha Facebook iyo Twitter, kadib markii ay sheegeen inay marin habaabinayaan dadka, aysan waafaqsaneynna shuruucdooda.

Facebook, YouTube iyoTwitter ayaa inta anaay saarin kahor waxaa muuqaalkaas daawatay dad ka badan 17 milyan oo qof.

Madaxweyne Trump ayaa ku andacooday in daawada malaariyada ee hydroxychloroquine ay daweyso corona, taas oo kahor imaneysa tallooyinka caafimmaad ee ilaa iyo hadda lagu dhaqmo.

Khubarada caafimmaadka ayaa sheegay in ilaa iyo hadda aysan heynin wax caddeynaya in daawdaas ay dabiibi karto fayraska adduunka aafeeyay ee ilaa iyo hadda loo la’ yahay dawo rasmi ah.

Trump waxaa kale o uu sheegay in sababta keliya ee loo diidayo daawada Covid19 ay tahay in uu isaga soo jeediyay, balse dadka qaar waxay su’aal gelinayaan aqoonta uu madaxweyne Trump u yeelan karo in uu ogaado waxa daawo u noqon karo xanuunka corona, maadaama saraakiisha caafimmaadka ee ugu sareysa Mareykanka aysan la qabin arrinkaas.

Shirkadda Twiter ayaa sidoo kale curudka Trump ka mamnuucday in uu bartaas wax ku qora muddo 12 saac, taas oo ah ganaaxa muuqaalka uu baahiyay.

Dhakhaatiirta cudurrada faafa ee Mareykanka ayaa ka digay hadalada marin habaabinta ee la xiriirta corona.

Hey’adda cuntada iyo daawada ee dalka Mareykanka ayaa bishii lasoo dhaafay ka digtay isticmaalka daawadaas, kaddib markii ay ogaadeen inay waxyeeleyn karto wadnaha.

Sidoo kale hey’adda caafimmaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in aysan heynin wax caddeyn ah oo muujinaya in daawada malaariyada ay daweyn karto covid19, sidaas darteedna aanan lagu kadsoomin.

Daraasad ay si wadajir ah u soo saareen WHO iyo machadka caafimmaadka ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in dadku ay ka digtoonaadaan isticmaalka hydroxychloroquine oo uu soo jeediyay mas’uulka ugu sareeya Mareykanka.

Hadal heynta ah in daawada Hydroxychloroquine loo isticmaali karo corona ayaa soo shaac baxday bishii Maarso ee sanadkan, xilligaas oo ku doodayay madaxweyne Trump balse su’aal la geliyay sax ahaanshaheeda.

Go’anka ay qaateen shirkadaha baraha bulshada ayaa u muuqda mid lagu dardagelinayo dedaalada looga hortagayo macluumaadka khaldan ee cudurka corona.

Maxaan ka naqaannaa dawooyinkan?

Mr Trump wuxuu marar badan “wax tarka ay dawadan u leedahay coronavirus” ku sheegay shirarka jaraa’id ee uu ku qabanayay Aqalka Cad, wuxuuna yiri: “Maxay kaa dhibeysaa? isticmaal.”

Madaxweynaha Brazil Jair Bolsonaro ayaa isagana sheegay in dawada loo adeegsado Malaariyada ay meel kasta ka shaqeyneyso, inkastoo hadalkaas ay shirkadda Facebook meesha ka saartay, maadaama ay sheegtay inuu hareer marayo sharciga ay kula dagaallameyso faafinta xogta marin habaabinta ah.

Wixii ka dambeeyay hadalkii uu madaxweyne Trump arrintaas ku sheegay dabayaaqadii bishii March, waxaa jiray sare u kac weyn oo lagu soo warramay inuu ku yimid isticmaalka dawada malaariyada ee gudaha Mareykanka, inkastoo dalabkaas uu markii dambe hoos u dhacay.

Kaniinnada ka sameysan maaddada chloroquine-ta waxaa muddo dheer loo isticmaalayay in lagu daweeyo xanuunka ay kaneecada sababto ee malaariyada, si loogu dhimo qandhada iyo kuleyka xad-dhaafka ah, rajaduna waxay tahay inay dawaasi sidoo kale ula tacaali karto faraska dhaliya cudurka Covid-19.

BBC