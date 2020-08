Facebook iyo Twitter oo masaxay macluumaad “khaldan” oo uu Trump daabacay

By

Shirkadaha baraha bulshada ee Facebook iyo Twitter ayaa tallaaba ka qaaday madaxweynaha Mareykanka kadib markii uu baraha bulshada soo dhigay muuqaal la xiriira wareysi uu siiyay telefishenka Fox News oo uu ku sheegay “in caruurta uusan karin feyraska corona”.

Facebook ayaa tirtay qeyb kamid ah muuqaalka wareysiga, waxayna arrintaas ku sababeysay marin habaabin khatar oo dhanka cudurka Covid19.

Tallaabo taas lamid ah ayaa waxaa qaaday Twitter oo sheegtay inay xanibtay dhowr akoon oo lala xiriirinayo Trump, xanibadaasina ay sii jiri doonta ilaa iyo inta ay ka saarayaan macluumaadka “khaldan” ee ay soo geliyeen.

Hey’adaha caafimmaadka dadweynaha ee dalka Mareykanka ayaa horay u sheegay in aysan jirin caddeymo muujinaya in caruurta ay iska difaaci karaan cudurka safmarka ah.

Maxay Facebook iyo Twitter arrintan u cuskadeen?

Afhayeen u hadlay shirkadda Facebook ayaa sheegay in muuqaalka “ay ku jiraan macluumaad khaldan oo dhigaya in qaar kamid ah dadka uusan ku dhici karin cudurka taas oo aan u aragno inay tahay xadgudub ka dhan ah siyaasadaha inoo degsan ee la xiriira marin habaabinta khaldan”.

Waa markii ugu horeysay oo shirkadaha ugu waaweyn dhanka baraha bulshada ay hawada ka saaraan xog uu soo dhigay baraha bulshada ee madaxweynaha.

Twitter ayaa sheegtay inay xanibaad kusoo rogtay akoonkan ciwaankiisu yahay @TeamTrump. Waxay sababta ku sheegeen muuqaalka wareysiga “xogta khaldan” oo ay soo dhigeen, kadibna madaxweynaha uu sii baahiyay oo uu lasii wadaagay dadka kale.

Afhayeen u hadlay Twitter waxaa uu sheegay in xogtaas lasoo dhigay akoonkaas gacan saarka la leh madaxweyne Trump uu ku xadgudbay shuruucda u deegsan ee faafinta xogta khaldan, waxaana uu afhayeenka yiri ” akoonkaas waa in laga saaraa xogtaas haddii uu doonayo in markale uu wax daabaco”.

Bishii lasoo dhaafay ayay ahayd markii shirkadda Twiter ay xanibtay akoon u leeyahay wiil uu dhalay madaxweyne Trump kadib markii uu bartiisa Twitter-ka ku baahiyay muuqaal loo arkay in uu yahay marin habaabin la xiriirta feyraska corona.

Muxuu Trump ku sheegay wareysiga Fox News?

Mar taleefoonka lagu wareysanayay ayaa madaxweyne Trump waxaa uu telefishenka Fox News arbacadii ka sheegay in la joogo xilligii dib loo furi lahaa iskoolada guud ahaan Mareykanka.

Waxaa uu yiri: ” haddii aad eegto caruurta, waa kuwa uusan karin oo u adkeysan kara feyraska corona”. “Difaaca ama adkeysiga jirka caruurta waa mid adag, sida aan aaminsanahay”, ayuu Trump sii raaciyay hadalkiisa.

Daraasad laga sameeyay 55 kun oo qof oo uu ku dhacay xanuunka waxaa ay muujineysaa in dad ka yar 0.8 boqolkiiba ay da’doodu ka hooseyso 19 sano.

Ismarin-waaga u dhaxeeya madaxweyne Trump iyo shirkadaha baraha bulshada ayaa soo jiitamayay muddooyinkii dambe.

Madaxwayne Donald Trump ayaa horaantii sanadkan saxiixay amar madaxwayne oo looga gol leeyahay in meesha looga saaro qaar ka mid ah shuruucda lagu difaacayo shirkadaha baraha bulshada.

Waxuu amarkan siinayaa hay’adaha fuliya sharci in tallaabo sharci ay ka qaadaan shirkadaha baraha bulshada sida facebook iyo shirkadda Twitter-ka.

Madaxwayne Trump ayaa markii uu saxiixayay amarkan ku eedeeyay shirkadaha baraha bulshada “awoodo aan lala xisaabtamin”.

Amarkan cusub ee uu madaxwaynaha saxiixay ayaa waxaa la filayaa in uu la kulmo caqabado dhanka sharciga.

Khubarada dhanka sharciga ayaa waxay sheegeen in isbadalka lagu sameynayo xeerarkan ay ahayd in ay ku lug yeeshaan aqalka congreska ama maxkamadaha dalkaasi.

Mr Trump ayaa si joogta ah ugu eedeeynayay shirakadaha baraha bulshada inay faaf-reeb ku samaynayaan codadka iyo fikradaha asliga ah.

Khamiista, Mr Trump ayaa ku eedeeyay shirkadda Twitter-ka in ay faragalin ku samaynayso doorashada ka dib markii ay shirkadda dul saartay qoraa uu so dhigay in xaqiiqadiisa la iska hubiyo.

Shirkadda Twitter-ka ayaa sidoo kale intaa ku dartay ” in la iska hubiyo xaqiiqooyiinka ku saabsan Covid-19″ ka dib qoraal uu bartaasi soo dhigay afahyaeenka dowladda Shiinaha oo sheegay in asal ahaan uu Corna ka yimid Mareykanka.

Muxuu yahay amarkan cusub ee uu saxiixay Trump?

Amarkan madaxwayne ayaa amraya in la sii qeexo sharciga isgaarsiinta oo ah sharci ka jira Mareykanka kaasi oo xaaladaha qaar difaacaya shirkadaha online-ka sida Facebook, Twitter iyo shirkadda YouTube.

Faqrada 230 ee sharcigani, ayaa shirkadaha baraha bulshada waxa aysan qaadayn masuuliyadda qoaraalada ay soo dhigaan dadka barahooda isticmaala, balse waxay hawada ka saari karaan” qoraalada aflagaadada iyo anshax xumada ku saabsan.

Xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka William Barr ayaa “sida ugu dhaqsiyaha badan” u bilaabi doona isku dubaridka amarkan cusub si ay aqalka congreska ugu codeeyaan.

BBC