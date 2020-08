Xildhibaano badan u turbaan tumaya mudo kororsi oo kulmay kana hadlay ujeedkooda !!

By

Xildhibaano katirsan golaha shacabka Baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa bilaabay olole xoogan ay ku doonayaan mudo kororsi, iyagoona mar marsiiyo ka dhiganaya in dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah.

Kulan ay xalay Magaalada Muqdisho ku yeesheen Xildhibaanadan ayey ku sheegeen in ay dalka ka bad baadinayaan qatar kusoo food leh, waxa ay sidoo kale sheegeen Xildhibaanadan in ay ka shaqeenayaan in dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah.

Waxa ay sheegeen Xildhibaanadan in muhiim tahay in Baarlamaanka federaalka la mideeyo si ay uga shaqeeyaan gaarsiinta iyo ka shaqeynta in dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah xili jiritaanka Baarlamanaka ka harsan yahay sadex bil oo kaliya.

Xildhibaan Maxamuud Axmed Ciise (Runsheeg) ayaa sheegay in ay isugu yimaadeen inay samata bixiyaan dalka kana Shaqeeyaan doorasho qof & Cod ah, sidoo kalana ka shaqeenayaan mideynta Xildhibaannada Golaha Shacabka.

Waxaa uu sheegay inay doonayaan inay dalka ka badbaadiyaan qatar ay sheegeen inay dalka kusoo fool leedahay,sidoo kalena shirarka ay uga hadlayaan xaalada dalka iyo doorashooyinka ay sii wadi doonaan.

Xildhibaanadan u turbaan tumaya mudo kororsiga ayaa waxaa ku jira Wasiiro katirsan xukuumada Soomaaliya ay kamid tahay Khadiijo Maxamed Diiriye, waxaana ujeedka xildhibanaadan yahay in dowlada mudo labo sano ah sii shaqeyso.

Madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay in ay wado qorshe ay ku dooneyso in mudo kororsi ku sameesato, waxaana Madaxtooyada hirgalinta qorshahaasi u mareysaa xildhibaanada oo iyana doonaya in labo sano dheerada ah sii joogaan.

Allbanaadir