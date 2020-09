Koroona Fayras: Ingiriiska oo 10-ka fiidnimo xiraya baararka iyo maqaayadaha

Dhammaan baararka, maqaayadaha iyo goobaha kale ee lagu caweeyo ee Ingiriiska ayaa khasab laga dhigay in la xiro 10:00 fiidnimo laga bilaabo maalinta Khamiista ah, si arrintani ay gacan uga geysato xakamaynta faafidda fayraska Crona.

Ra’iisal wasaaraha ayaa tallabooyinkan ka ansixin doona baarlamaanka ka hor inta aanu Khamiista khudbad toos loo daawanayo u jeedin qaranka abbaaro 8:00 fiidnimo.

Arrintan ayaa imaanaysa ayadoo qaylo dhaanta fayraska Covid-19 uu gaaray heerka 4-aad, taas oo macnaheedu tahay in fayrasku uu si “weyn u sii kordhayo.”

Boris Johnson ayaa sidoo kale la filayaa in uu dadka u sheego baahida loo qabo in la raaco awaamiirta kala fogaanta ee bulshada, in la xirto maaska afka iyo sanka iyo in si joogta ah ay gacmahooda u mayraan.

Sidoo kale, sida ay wargaysyadu ku warramayaan, wuxuu dadka ku boorrin doonaa in ay guryaha ka soo shaqeeyaan arrintaas oo aan saamayn taban ku yeelan doonin ganacsiga.

Madaxa la taliyaasha xukuumadda ee dhanka Sayniska Sir Patrick Vallance ayaa ka digay in kiisaska Fayrsaka Crona ay gaari doonaan 50,000 oo kiisas cusub ah bartamaha bisha October haddii aan tallaabo arrintaa looga hortagayo la qaadin. Arrintaas oo uu sheegay, in ay horseedi doonto in dad kor u dhaafaya 200 oo qof ay maalintii geeryoodaan marka la gaaro bartamaha bisha November.

Isniintii, waxaa dalka UK laga soo sheegay 4,368 kiisas oo maalinlle ah iyo geerida 11 qof. Sidoo kale waxaa Axaddii la diiwaan geliyey 3,899 kiis oo fayraska Corona ah.

Xayiraado dheeri ah ayaa sidoo kale Khamiista lagu soo rogi doonaa Scotland, waxaa sidoo kale sii socon doona xayiraadaha saaran isku socodka xaafadaha ee Waqooyiga Ireland.

Sidoo kale afar is maamul oo ka tirsan Koonfurta Wales ayaa khamiista abbaaro 6:00 makhribnimo waxay wajahayaan tallaabooyin cusub, oo ay ka mid tahay in 11:00 habeenimo bandow lagu soo rogo baararka iyo goobaha khamriga lagu cabbo.

Golaha wasiirrada ee Uk ayaa subaxa khamiista kulmi doona ayadoo Boris Johnson uu sidoo kale shir guddoomin doono kulan deg deg ah oo la yiraahdo Cobra – kulankaas oo ay ka soo qayb geli doonaa hoggaamiyeyaasha Scotland, Wales iyo Waqooyiga Ireland.

Xayiraadaha adag ee lagu soo rogay baararka khamriga iyo maqaayadaha ayaa goor horeba ka dhaqan galay qeybo badan oo ka mid ah waqooyiga-bari iyo waqooyiga-galbeed ee England, iyo Wales.

BBC