Madaxweyne Farmaajo: “Soomaaliya lama kala gooynayo cid aqoonsaneysa gobal ka tirsan Soomaaliyana ma jirto”

Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo marti ku ahaa barnaamij lagu qabtay magaalada Muqdisho uuna soo qabanqaabiyay Machad dhanka cilmi-baarista ah oo lagu magacaabo Raas,ayaa waxaa dadkii kaa soo qeyb galay ay waydiyeen su’aalo kala duwan oo u badnaa xaaladda uu dalku marayo.

Dib u heshiisiinta iyo Midnimada Soomaaliya

Su’aalaha la waydiiyay madaxweynaha waxaa ka mid ahaa arin la xiriirtay Midnimada Soomaaliya iyo dib u heshiisiinta bulshada ,waxaana uu sheegay in mar walba uu ka shaqeeyo wadajirka umadda Soomaaliyeed maadama sida uu hadalka u dhigay aaney bulshada Soomaaliyed kala maarmin.

“Dib u heshiisiinta Soomaaliya khaasatan Soomaaliya iyo Soomaaliland anigu intii aan joogay si aad ah ayaan uga shaqeyay inta hadda wada joogta in ay wada joogaan iyo in aan raadino Soomaliland wallaalahen si midnimadeenii iyo wada-jirkeenii u soo celino”

Mr Farmaajo oo hadalkiisa sii wata ayaa muujiyay in Soomaaliya iyo Soomaliland aaney kala go’i doonin isla markaana waxyaabaha loo sheegayo dadka shacabka ah wakhtiga looga luminayo.

“Waxaan aaminsanahay in ay tahay muqadas maxaa yeelay Soomaaliya lama kala gooynayo cid aqoonsaneysa gobal ka tirsan Soomaaliyana ma jirto laakin dhalinyarada iyo shacabka ayaa wakhtiga laga luminayaa waxey maraysaa maanta 30 Sano Soomaaliland madaxdooduna wax walba way sameyeen meel walbana waa u galeen sidey ku heli lahaayen aqoonsi” ayuu yiri madaxweyne Farmaajo.

Halkee ku dambeyen wadahadalladii dowladda federaalka iyo Soomaliland?

Madaxwayne Farmaajo oo dadka su’aalaha waydiinayay ay su’aalahoodu u badanaayeen arrimaha siyaasadda iyo arrimaha doorashooyinka ayaa sidoo kale waxaa wax laga waydiiyay halka ay ku dambeeyeen wadahadaladii dowladda fedaraalka ah iyo Soomaaliland waxaana uu qiray in dhinacayada dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliland ay ka gaabiyeen sii wadida wadahadalladaas iyo sidii ay maro dhal u noqon lahaayeen.

Waxaa uu sheegay in dhankooda ay galeen arrimo doorasho iyo jahawaree siyaasadeed sidaas darteena ay arimahaasi keenen in wadahadalladaas ay baaqdaan,waxaana uu carabka ku adkeeyay in markii horaba uu isagu arrintaan xooga saaray oo uu rabay in la wadahadallo lagana shaqeeyo wax u dan ah shacabka labada dhinac.

“Annaga miyaa ka mas’uul ah in la baajiyo kulamadii aan u balanay,waxaan oran karaa labada dhinc-ba annaga qaybteena waa qirayaa waan ka gaabinay sababtoo ah waxaan galnay doorasho iyo buuq siyaasadeed yaan galnay kalaan galnay marka taas ayaa sabab u ah”

Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qaar ka mid ah su’aalihii la waydiiyay ka gaabsaday halka su’aal ku saabsaneed doorashooyinka iyo gobollada Sool iyo Sanaag oo ay wadiisay gabar ka mid ahed dadkii ka qayb galayay barnaamijka ayaa madaxweynuhu waxaa uu sheegay in su’aashaasi ay tahay mid adag isla markaana aanu ka jawaabi karin

“Su’aasha Rowda ay hadashay Sool iyo Sanaag iyo doorashooyinkooda Rowdo Su’aashaadu waa adagtahay kama jawaabi karo raali iga ahow”

BBC