Maxaa kasoo baxay Kulankii Madaxweyne Farmaajo iyo Axmed Madoobe yeesheen?

Waxaa xalay xarunta Madaxtooyada Soomaaliya kulan gaar ah ku yeeshay Madaxweynaha dowlada Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe.

Kulanka ayaana looga hadlay caqabadaha horseeday in uu furmi waayo kulanka la filayay in ay yeeshaan Madaxweynaha Soomaaliya iyo Madaxda maamulada Jubbaland iyo Puntland oo ku sugan magaalada Muqdisho.

Sida aan wararka ku helnay kulanka Madaxweyne Farmaajo iyo Axmed Madoobe ayaa diirada lagu saaray xal ka gaarista xiisada gobolka Gedo gaar ahaan sidii mar kale gacanta maamulka gobolkaasi loogu celin lahaa maamulka Jubbaland.

Madaxweynaha Jubbaland ayaa shuruud uga dhigay shirka Muqdisho ka furmaya in uu ka qeyb galayo marka miiska lasoo saaro xaalada gobolka Gedo ayna dowlada federaalka gobolkaasi ka saarto ciidamada ay geesay.

Warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in Madaxweynaha Soomaaliya iyo Madaxweynaha Jubbaland ay isaga soo dhawaadeen intii hore uuna dhax maray is fahan la doonayo in laga gaaro xiisada gobolka Gedo.

Farmaajo iyo Axmed Madoobe ayaa isku raacay in la sameeyo guddi labada dhinac ka kooban oo loo xil saarayo xal ka gaarista xiisada Gedo, waxaana la sheegay in guddigaasi isla meel dhigi doonaan sida ugu macquulsan ee xiisada gobolkaasi loo dejin karo.

Shirkii la filayay in Muqdisho ku yeeshaan Madaxweynaha Soomaaliya iyo Madaxda maamulada Jubbaland iyo Puntland ayaa maanta laga yaabaa in uu ka furmo magaalada Muqdisho maadaama is faham horu dhac ah laga gaaray shuruudihii Axmed Madoobe.

Allbanaadir