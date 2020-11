Trump kaddib maxaa u qorsheysan Joe Biden?

Madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka, Joe Biden, ayaa la dagaalanka cudurka Covid-19 ka dhiganaya muhiimadda koowaad ee maamulkiisa kaddib markii uu doorashadii dhawaan dhacday kaga adkaaday Donald Trump.

Biden ayaa doonaya in shacabka Mareykanka dhammaan laga baaro fayraska koroona isla markaana af-saabidda laga dhigo mid khasab ah.

Arrimaha kale ee Biden u qorsheysan waxaa ka mid ah, dardargelinta kobaca dhaqaale ee Mareykanka, latacaalidda cunsuriyadda iyo arrinta isbadalka cimilada adduunka.

Madaxweyne Trump ayaa ilaa hadda diidan in uu ogolaado in laga guuleystay, waxa uuna ku adkeysanayaa in doorashadaasi uu isaga ku guuleystay balse gobollada qaar ay ka dhaceen khaladaad dhanka doorashada ahi.

Haseyeeshee xisbiga Dimuquraadiga ayaa hadda ku hawlan qorshihii ay xukunka dalka kula wareegi lahaayeen 20-ka bisha Janaayo ee sanadka dambe.

Qorsheyaashaasi waxaa ka mid ah in la diyaariyo dhawr wareegto oo madaxweyne oo aan u baahnayn ansixinta labada aqal ee baarlamqaanka dalkaasi, kuwaa oo looga gol-leeyahay in lagu laalo dhammaan amarradii uu Trump horey u soo rogay.

Tallaabooyinka u qorsheysan waxaa ka mid ah;

In Mareykanka uu dib ugu biro heshiiskii isbadalka cimalada adduunka ee Paris oo dowladda Mareykanka ay arbacadii la soo dhaafay rasmiyan uga baxday

In uu laalo go’aankii Trump uu Mareykanka kaga saaray hay’adda caafimaadka adduunka ee WHO

In uu qaado dhammaan xayiraadihii Trump uu ku soo rogay muwaadiniinta qaar ka mid ah waddamada Islaamka ee dunida

In uu dib u soo celiyo sharci horey u ogolaanayay in dadkii iyaga oo carruur ah Mareykanka yimid ee aan sharciyada la hayn loo ogolaado in ay sii joogaan oo ay ka shaqeystaan gudaha Mareykanka iyo in uu mideeyo dalkan ku kala qeybsamay doorashadii uu ku soo baxay.

Qorshahiisa Covid-19

Madaxweynaha la doortay ayaa wacad ku maray in wax weyn uu ka badali doono qaabka maamulka Trump uu u wajahay cudurka Covid-19, waxaana uu doonayaa in la dhaqan geliyo sharci dadka ku amrayo in ay af-saabtaan isla markaana joogteeyaan in ay kala fogaadaan. Sidoo kale Biden wuxuu qorsheynayaa in shacabka dalkiisa ay helaan baaritaan iyo daryeel caafiamad oo lacag la’aan ah oo lagula dagaallamayo cudurkan dunida saameeyay.

Guud ahaan dalka Mareykanka, tirada dadka uu cudurkan Covid-19 soo ritay ayaa sabtidii la soo dhaafay muddo saddex maalmood oo xiriir ah gaartay in kabadan 125,000 iyadoo dhimashaduna ay kor u dhaaftay 1,000 qof.

Cudurkan ka sokow, Biden wuxuu doonayaa in uu dhaqaajiyo dhaqaalaha dalkaasi ee uu cudurkan la degay, xilli malaayiin qof oo reer Mareykan ah ay shaqo la’aan ku dhacday. Qorshihiisa lagu kobcinayo dhaqaalaha waxaa ka mid ah; kordhinta wax soo saarka wershadaha, maalgelinta kaabayaasha dhaqaalaha, fududeynta daryeelka carruurta iyo in la yareeyo farqiga dhaqaale ee u dhaxeeya qowmiyadaha dalkaasi.

Qorshihiisa ku aadan cunsuriyadda

Madaxweyne Trump ayaa horey loogu eedeeyay in uu dalka ka dhex abuuray cunsuriyad, isaga oo ku guuldarreystay in uu cambaareeyo kooxaha caddaannimadu ku weyntahay balse Biden ayaa sheegaya in maamulkiisa uu doonayo in arrintaasi uu muhiimad gaar ah siiyo.

Waxyaabaha arrintaa uga qorsheysan waxaa ka mid ah in dadka laga tirada badan yahay ee sida muhaajiriinta oo kale ay helaan guryo qiimo jaban, in dadku shaqada iyo mushaaraadka loogu caddaalad falo iyo in bangiga dhexe ee dalka uu la yimaado qorsheyaal lagu soo yareynayo farqiga dhaqaale ee u dhaxeeya dadka caddanka ah iyo kuwa kale.

Biden ayaa sidoo kale doonaya in uu mamnuuco in ciidamada boolisku ay jaqalka ama jilbaha qoorta uga qabtaan marka ay xirayaan, arrintaasi oo horey u sababtay in uu dhinto nin madaow ah oo lagu magacaabi jiray George Floid, taasi oo keentay rabshado xooggan oo gilgilay magaalooyin badan oo ka tirsan dalkaasi.

Waxa uu sidoo kale qorsheynayaa in uu dhimo tirada maxaabiista ku jirta xabsiyada dalkaasi, tiradaa oo haatan ah in kabadan laba milyan oo qof. Dadkaasi waxaa u badan dadka madowga ah ee asal ahaan ka soo jeeda qaaradda Afrika.

Joe Biden ayay tahay in xilka loo dhaariyo 20-ka Janaayo ee sanadka dambe balse Trump iyo xisbigiisa ayaa qorsheynaya in ay caqabado dhanka sharciga ahi hor dhigaan Biden.

