Xog ku aadan Waxii ay kawada Hadleen Musharax Kheyre iyo Madaxweyne Qoor Qoor

Waxaa xalay magaalada Garawe ee caasimada dowlad goboleedka Puntland kulan gaar ah ku yeeshay Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor iyo Musharax Madaxweyne Xasan Cali Kheyre.

Kulanka ay yeesheen Qoor Qoor iyo Kheyre oo ka dhacay guriga uu ka degan yahay Garawe Madaxweynaha Galmudug ayaa looga hadlay arimo xasaasi ah ay ugu horeeyaan doorashada lagu muran sanyahay.

Kheyre ayaana kula taliyay Madaxweynaha Galmudug in uusan horseed u noqon in dalka khalalaaso galo kana fiirsado in uu meel mariyo doorasho aan raali laga aheyn oo Villa Soomaaliya dooneyso in maamulada qaar ka hirgaliso.

Waxa uu sidoo lale Musharax Kheyre la wadaagay Madaxweynaha Galmudug aragtida musharaxiinta ee ku aadan sida ay uga soo horjeedaan guddiga doorashada ee magacaaban uu sheegay in aysan aheyn dhax dhaxaad lagu kalsoonaan karo.

Madaxweynaha Galmudug ayaa dhankiisa lagu waramayaa in uu u sheegay Musharax Kheyre in uu ka shaqeenayo isku soo dhawaansho iyo sidii deegaanada Galmudug uga dhici lahaayeen doorasho loo dhan yahay raaalina lagawada yahay.

Labada Masuul ayaana u balamay in kulamo kale isugu yimaadaan, waxaana la sheegay in kulanka xalay yeesheen Madaxweynaha Galmudug iyo Musharax Xasan Cali Kheyre uu kusoo dhawaamady jawi degan.

