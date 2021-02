Maxaa baajiyey shirkii ay ahayd in uu Muqdisho ka dhaco?

Illaa iyo weli ma cadda goorta uu qabsoomayo shirkii arrimaha doorashada ee lagu waday inay isugu yimaaddaan madaxda dowladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada oo madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo uu ku baaqay in uu furmo 18-kii bishan feberaayo ee maanta 20-ka ah.

Madaxweynaha Hirshaballe Cali Guudlaawe ayaa gaadhay shalay magaalada Muqdisho si uu uga qeybgalo kulanka madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ee looga hadlaya heshiiska doorashada.

Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa isna maalin ka hor sii gaadhay Muqdisho balse dhiggiisa Puntland, Jubbaland iyo Galmudug ayaan wali u safrin Muqdisho. Ma cadda goorta ay halkaa gaari doonaan.

Madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan, ayaa BBC-du la xidhiidhay si aan waxa uga ogaanno waxa baajiyey dhaankooda. Maxamuud Sayid ayaa sheegay in xaaladaha amni ee taagan ay baajiyeen.

‘Mar walba annaga Jubbaland waxaan hoosta ka xarriiqaynaa Soomaalidu in ay wada hadasho, waxa aan meesha ku jirinna cidda soo gelinaysaa ka bixiso, si degganna doorashada loo qabto.’

“Meel kasta oo lagu qabanayana Jubbaland diyaar bay u ahayd, soo jeedintoodii u danbaysayna waxa ay ahayd in Muqdisho lagu qabto. Iyada oo saamilaydii siyaasaddana ay ku dhan yihiin”

Shirkaasi ayaa lagu waday in la soo gabgabeeyo shalay oo Jimce ah, waxaana Jubbaland caqabadaha helay ku qeexday in xaalkii Muqdisho ay shalay ahayd, dibna u qiimayn doonaan xaalka oo xilliga danbe ee uu qabsoomayo ay ka fiirsan doonaan.

Dhanka kale Jubbaland ayaa si weyn u dhaleeceysay falalkii xalay illaa saaka ka dhacay Muqdisho, iyadoo wax laga xumaado ku tilmaamay in ciidamada dalka ee loogu tala galay inay la dagaalamaan cadawga loo isticmaalay in lagu weeraray mas’uuliyiin ka tirsan saamileyda siyaasadeed ee dalka.

“Dowladda Jubbaland waxay nasiib darro u aragtaa in dowladda Federaalka ee waqtigeeda dhamaaday, iyadoo awoodi kartay inay ka shaqeyso in xal siyaasadeed laga gaaro kala duwanaanshaha afkaaraha inay qaaday tallaabooyin gurracan oo ciidankii dalka u isticmaashay si ka baxsan sharciga, si la mid ah siday ku sameysay Gobolka Gedo”

Madaxweynaha ayaa madaxda maamul gobleedyada ku casumay Muqdisho si loo dhameystiro heshiiskii doorashada.

Dhowr arrimood oo uu muran ka taagnaa ayaa guddi farsamo oo dhinacyada matalayaa ay heshiis ka gaadheen isbuucan markii ay ku kulmeen Baydhabo. Laakiin madaxweyne ku xigeenka Jubbland ayaa sheegay in go’aamadaas ayna kamadanbays ahayn.

Qaar ka mid ah madaxda mucaaradka ayaa maaamul goboleedyada ugu baaqay inay iska diidaan ka qeybgalka kulanka Muqdisho ka dib rasbhadihii ka dhacay caasimadda 24 saac ee la soo dhaafay.

Ma cadda inuu shirkaasi qabsoomi doono iyo xilliga uu dhici doono toona, balse Qaramada Midoobay ayaa ku baaqday maanta in dhinacyada ay si deg deg ah u kulmaan.

Haddaba Maxaa la isugu haystaa halkii shirku ka dhici lahaa?

Maamulka Puntland horey ayuu u sheegay in Maxamed Cabdulaahi Farmaajo aaney madaxweyne u aqoonsaneyn marka uu dhamaado muddo xileedkiisa oo ku ekaa sideedii bishaan Febraayo.

Cabdullaahi Cali Xirsi Tima-cadde, oo ah wasiirka warfaafinta maamulkaas ayaa BBC-da ugu sheegay in Madaxweyne Farmaajo ay ugu yeeri doonaan marka uu xilku ka dhamaado madaxweynihii hore.

Markii ay ka jawaabayeen baaqa Madaxweyne Maxamaed Cabdullaahi Framaajo ayaa sidoo kale Puntland waxaa ay sheegtay in aan lagala tashan in Garoowe shirka lagu qabto sidaas daraadeedna ay iyaguna ku baaqayaan in Muqdisho loo weeciyo.Maamulka Jubaland iyo qaar ka mid ah Musharixiinta Mucaardka ayaa iyaguna ku raacay oo xoojiyay baaqa Puntland ee ahaa in shirka Muqdisho lagu qabto.

BBC