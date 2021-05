Itoobiya: Waxaa laga cabsi qabaa dib u dhac cusub oo doorashada ku yimaada

By

Dib u dhac ku soo food leh doorashada Itoobiya ayaa sare u qaaday cabsida laga qabo inay sii huriso xiisadda siyaasadeed ee dalkaas ka jirta.

Kulan ay Sabtidii la qaateen saraakiil ka socotay dhowr xisbi siyaasadeed, madaxa guddiga doorashooyinka Birtukan Mideksa, ayay mas’uuliyiinta Xisbiyada ugu sheegtay in weli ay jiraan caqabado la xiriira diiwaangelinta codbixiyayaasha, tababarka shaqaalaha doorashada, iyo waraaqaha codbixinta.

Waxay shaacisay in doorashada ay dhici karto in aan la qaban 5-ta bisha Juun laakiin taa badalkeeda ay dib u dhacdo labo ilaa seddex itoddobaad, iyada oo intaa raacisay in xisbiyada siyaasadeed ay soo diraan soo jeedintooda.Sanadkii la soo dhaafay bishii Ogoosto ayaa dib loo dhigay dorashada sababo la xiriira fayraska karona oo si ba’an ugu faafayay caalamka.

Maxay doorashadu mar kale dib ugu dhacaysaa?

Kulan ay abaabulkiisa lahaayen guddiga doorashada, ayay ugu sheegeen wakiillada xisbiyada dalka caqabadaha xagga farsamada ah ee ay kala kulmeen diiwaangelinta codbixiyeyaasha iyo qaybinta qalabka codbixinta.

Qaar ka mid ah ka qeyb galayaasha ayaa sidoo kale sheegay inay ka walaacsan yihiin in dowladda federaalka ay la daalaa dhaceyso dhibaatooyin badan oo ka dhacay dalka iyo in ciidamada ammaanku aaney sugi karin amniga doorashada.Isku dhaca qowmiyadaha ee ka jira qaybo badan oo kamid ah dalka Itoobiya ayaa adkeeyay in qalabkii codbixinta la gaarsiiyo meelo badan oo wadanka kamid ah.

Si kastaba ha noqotee, xilli roobaadka oo bilaabanaya bisha Juun siina xoogeysta bilaha Juuly iyo Ogoosto ayaa sidoo kale walaac weyn looga muujiyay kulanka, iyadoo qaar ka mid ah mas’uuliyiinta ay sheegeen in dib u dhigistaas ay adkeyn karto codeynta, gaar ahaanna dhulka miyiga ah.Qaar kale waxay soo jeediyeen in doorashada laga dhigo bisha Sebtember – laakiin taasi waxay abuureysaa qalalaase siyaasadeed oo hor leh maadaama la filayo xiligaas in dowlad cusub ay timaado.

Maxay ahayd falcelinta ka dhalatay?

Falcelin sidaa u weyn lagama bixin dib u dhigista la qorsheyay in kasta oo dadka qaar aaney u arkin in labo ama saddex toddobaad ay ka caawin doonto gudiga doorashooyinka in ay ku saxaan waxyaabaha khaldan ee dhanka farsmada ah kuna diyaariyaan doorasho.

Ra’iisal wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed,ayaa isku dayaya in meesha uu ka saaro tabashooyinka jira . Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu ku sheegay inuu taageersan yahay dib u dhigista doorashada laakiin wuxuu carabka ku adkeeyay in guddiga doorashada “ay u shaqeeyaan si madax banaan. Waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo dhamaan shacabka reer Itoobiya in aan ku dadaali doono sidii aan u qaban lahayn doorasho ka wanaagsan sanadihii hore oo xor iyo xalaal ah”.

Balse qaar ka mid ah kooxaha ku sugan dalk dibadiisa ayaa dowladda ku riixaya inay mudnaanta siiso qabashada wadahadal qaran halkii laga qaban lahaa doorashada, iyagoo sheegaya in xiisadda ka taagan waqooyiga gobolka Tigray iyo khilaafaadka qowmiyadeed ee ka jira qaybaha kale ee dalka ay tahay in marka hore wax laga qabto.Waxay sidoo kale dowladda ka codsanayaan inay siideyso maxaabiista u xiran siyaasada isla markaana ay xooga saarto dib u heshiisiinta dalka.

BBC