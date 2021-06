Khilaafka Doorashada: Marxaladihii uu soo saray shirka doorashada Soomaliya iyo sida khilaafka u saameeyay

Magaalada Muqdisho waxaa wada gaaray dhammaan madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya, waxaana ka furmay shirka wadatashiga ee ku saabsan arrimaha doorashada.

Shirkan waa markii ugu horreysay ee Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu qabanayo, ka dib markii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu howlaha doorashada ku wareejiyay Ra’iisul Wasaaraha.

Kulamadii horey looga yeeshay arrimaha doorashada ayaa wada fashilmay, waxaana la isku khilaafay arrimo xasaasi ah oo keenay in arrimaha doorashada ay horey u sii socon waayaan.

Haddaba aan eegno marxaladihii uu soo maray shirkan:

2020, 17 September – Waxaa lagu heshiiyay hannaan doorasho dadban oo goleyaal ay soo dooranayaan xubnaha baarlamaanka iyo Aqalka sare, kuwaas oo sii dooranaya madaxweynaha. Waxaa hannaankaas ansixiyay Baarlamaanka Soomaaliya.

2020 September – Gudoomiyeyaasha labada gole – Aqalka Sare iyo Golaha shacabka – waxay wada ansixiyeen sharci madaxweyne Farmaajo u ogolaanayay inuu xafiiska sii joogo inta laga helayo qof bedela ama isaga dib loo soo dooranayo – wuxuu xeerkaas la xiriiray haddii ay doorashada qabsoomi waydo.

2020, 4 November – Wuxuu Ra’iisul Wasaare Rooble magacaabay xubnaha guddiga doorashada. Waxay ahayd tallaabo uu ka soo horjeestay Gudoomiyaha Aqabla Sare, Cabdi Xaashi Cabdullaahi. Wuxuuna Rooble ku eedeeyay, in xubnihii uu horey u soo magacaabay gudoomiyaha ee Somaliland laga tagay.

2020, 8 November – Musharrixiinta mucaaradka ayaa sheegay in ay qaadici doonaan doorashada, waxayna madaxweyne Farmaajo ku eedeeyeen in uu faraha kula jiro hannaanka. Waxay ku adkeysteen in wax laga bedelo guddigii doorashada oo ay tilmaameen in ay ka mid yihiin xubno ka tirsan Madaxtooyada.

2020, 13 November – Guddoomiyaha Aqalka Sare, Cabdi Xaashi, wuxuu beesha caalamka ugu baaqay in ay soo farageliso khilaafka doorashada, isagoo madaxtooyada ku eedeeyay in ay keligood iska wataan hannaanka doorashada. Wuxuu tilmaamay “in xaaladda ay saameyn xun ku yeelan karto shacabka”.

2020, 26 November – Musharrixiinta mucaaradka ayaa soo saaray digniin ah in doorasho ay dhankooda qabsan doonaan, haddii aan wax laga qabanin dalab kooda ku aadanaa in isbedel lagu sameeyo guddiga doorashada. Waxay qoraal ku sheegeen: “Waa in guddiga la kala diro, mid cusub oo la isku waafaqsan yahayna la soo magacaabo”.

2020, 5 December – Guddigii doorashada ee la soo dhisay waxay iska doorteen gudoomiye.

2020, 7 December – Musharrixiintii mucaaradka waxay ku dhawaaqeen guddi kale oo ay ku magacaabeen “guddiga badbaadada doorashooyiinka”.

2020, 7 December – Dowladda madaxweyne Farmaajo ayaa Puntland iyo Jubaland ugu baaqday in ay u hoggaansamaan heshiiskii September ee doorashada, iyo in ay soo magacaabaan xubnihii uga mid noqon lahaa guddiga doorashada. Arrintaas waxay ka dhalatay ka dib markii ay diideen in guddiyadooda ay soo magacaabaan, waxayna dalbadeen in marka hore Jubaland lagu wareejiyo maamulka Gedo.

2020, 25 December – Madaxweynaha Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni, iyo madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor), ayaa yeeshay kullan ay uga wada hadleen khilaafka doorashada. Waxay isla soo saareen qoraal loogu dhawaaqay inay ku heshiiyeen in laga wada shaqeeyo xallinta khilaafka doorashada ee u dhexeeyay qaar ka mid ah maamul-goboleedyada iyo Dowladda Federaalka.

2021, 6 January – Madaxweyne Farmaajo wuxuu ogolaaday soojeedintii Deni iyo Qoorqoor ee xallinta khilaafka.

2021, 10 January – Madaxweynaha wuxuu madaxtooyada Villa Somalia kula kulmay madaxda maamullada Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle – Qoorqoor, Lafta-gareen iyo Guudlaawe – waxayna ka wadahadleen khilaafkii ugu dambeeyay ee siyaasadeed ee saameeyay hannaanka doorashada.

2021, 1 February – Ururka Al-Shabaab waxay sheegatay masuuliyadda duqeymo ka dhacay Dhuusamareeb, xilli madaxweyne Farmaajo uu halkaas u joogay kullan uu la lahaa Madaxda maamul Goboleedyada iyo Ra’iisul Wasaare Rooble. Waxay ka wadahadleen khilaafkii taagnaa.

2021, 1 February – Guddoomiyaha Aqalka Sare, Cabdi Xaashi ayaa shaaciyay in uu ka qeybgalayo shirka Dhuusamareeb, in kastoo aan lagu casuumin.

2021, 3 February – Kullankii Dhuusamareeb ayaa bilowday ka dib markii halkaas ay gaareen madaxda Jubaland iyo Puntland.

2021, 3 February – Cabdi xaashi wuxuu madaxweyne Farmaajo ku eedeeyay in uusan aqoonsaneyn hannaanka Federaalka iyo in Somaliland uusan ka qeybgelinin kulanka Dhuusamareeb.

2021, 5 February – Wadahadalladii Dhuusamareeb ee Madaxweynaha iyo madaxda maamul-goboleedyada ayaa fashilmay.

2021, 5 February – Hoggaamiyeyaasha mucaaradka waxay ka digeen in madaxweynaha wakhtigiisa la kordhiyo, waxayna ku tilmaameen mid aan dastuuri ahayn – iyo in ay sharci darro noqoneyso haddii muddada la kordhiyo iyadoo aan heshiis lagu ahayn.

2021, 6 February – Madaxweyne Farmaajo oo la hadlay Golaha Shacabka, wuxuu Puntland iyo Jubaland ku eedeeyay masuuliyadda fashilka shirkii Dhuusamareeb.

2021, 7 February – Musharrixiinta Mucaaradka waxay sheegeen in Farmaajo aysan u aqoonsanayn madaxweynaha dalka, ka dib marka uu dhammaado muddo xileedkiisii afarta sano ee ku ekeyd 8 February 2021. Waxay sheegeen in aysan “ogolaaneynin muddo kororsi xoog ah”. Waxayna ku baaqeen in la dhiso gole kumeel-gaar ah oo ka kooban Labada gole ee Baarlamaanka, madaxda maamul-goboleedyada iyo wakiillo ka socda mucaaradka u taagan xilka madaxweynaha. Golahaasna in ay shaqadiisa noqoto qabanqaabada doorashada.

2021, 7 February – Markale, Mucaaradka waxay ku baaqeen in Gudoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, uu noqdo madaxweynaha Kumeel-gaarka ah.

2021, 8 February – Soomaaliya kama aysan dhicin doorashada, waxaana maalintaa dhammaatay muddo xileedkii madaxweyne Farmaajo oo afar sano ahayd.

2021, 8 February – Madaxda maamullada Jubaland iyo Puntland waxay sheegeen in Farmaajo aysan u aqoonsanayn Madaxweyne, ka dib markii muddo xileedka uu dammaaday.

2021, 9 February – Wuxuu Farmaajo ku baaqay shir ay isugu yimaadaan madaxda maamul-goboleedyada, 15 February 2021. Wuxuu sheegay in kullankaas uu ka dhacayo Garowe. Madaxweynaha Puntland, wuxuu soo jeediyay in kulanka uu ka dhaco Muqdisho – waxay ahayd tallaabo uu taageeray madaxweynaha Jubaland.

2021, 15 February – Shirkii uu madaxweynaha ku baaqay ma uusan qabsoomin, ka dib khilaafkii ahaa meesha uu ka dhacayo.

2021, 16 February – Xoghayaha Guud ee Qaramad Midoobeey, Antonio Guterres, iyo Guddoomiyaha Golaha Midowga Afrika, Moussa Faki Mahamat, waxay madaxda Soomaaliya ugu baaqeen in ay isu tanaasulaan ayna soo afjaraan khilaafka doorashada.

2021, 16 February – Guddi ka kala socday maamullada iyo dowladda dhexe oo 14 xubnood ahaa, ayaa ku shiray Baydhabo, si ay xal uga gaaraan khilaafka doorashada.

2021, 25 February – Madaxda Puntland iyo Jubaland, waxay soo dhoweeyeen heshiis ay Muqdisho iskula gaareen musharrixiinta Mucaaradka iyo Ra’iisul Wasaare Rooble.

2021, 25 February – Madaxweyne Farmaajo wuxuu bogaadiyay dedaalka Rooble iyo heshiiska uu la gaaray mucaaradka ee la xiriiray hannaanka doorashada. Wuxuu sidoo kale amaanay Qoorqoor, Guudlaawe iyo Filish, kaalintii ay ku lahaayeen kulankaas.

2021, 1 March – Farmajo wuxuu markale, shir ku marti qaaday madaxda maamul goboleedyada in ay isugu yimaadaan 4 March 2021, “si loo gebagebeeyo” meelmarinta heshiiskii 17 September 2020.

2021 March – Beesha caalamka waxay soo dhoweysay heshiiskii 25 February ay Muqdisho ku wada saxiixdeen Ra’iisul Wasaare Rooble iyo Musharrixiinta Mucaaradka, ka dib rabshadii 19-kii February ka dhacay caasimadda.

2021, 2 March – Ra’iisul Wasaare Rooble wuxuu ogolaaday in la sameeyo guddi isku dhaf ah oo baara qalalaasihii dhacay xilligii ay isku dheceen mucaaradkii dibadbaxayay iyo ciidamada dowladda ee 19-February 2021. Sidoo kale waxay isku raaceen in 6 March 2021, ay mucaaradka qabsadaan isu soo bax nabdoon.

2021, 2 March – Cabdiraxmaan Cabdishakuur wuxuu madaxweyne Farmaajo ku eedeeyay in uu carqaladeynayo heshiiskii mucaaradka iyo ra’iisul wasaaraha. Hadalkaas wuxuu yimid, ka dib markii madaxweynaha uu madaxda maamullada ugu baaqay in ay isugu yimaadaan kulan ka dhacaya Muqdisho. Mucaaradka waxay u arkeen faragelin in ay tahay.

2021, 2 March – Madaxda maamullada Jubbaland iyo Puntland waxay xaqiijiyeen in ay ka qeybgali doonaan shirka uu ku baaqay madaxweyne Farmaajo, balse waxay ku xireen shardi ah in lagu qabto meel ‘nabadgelyo ah’, iyo in ay beesha caalamka goobjoog ka noqoto. Waxay si gaar ah u dalbadeen in kulanka uu ka dhoco garoonka diyaaradaha ee Muqdisho, iyo in amniga ay sugto AMISOM

2021, 3 March – Madaxweynihii hore, Xasan Sheekh Maxamuud, wuxuu dowladda uga digay in ay soo farageliso isu soo baxa ay mucaaradka qorsheynayeen ee 6 March 2021, kaas oo ka dhici lahaa Muqdisho.

2021, 5 March – Waxay musharrixiinta mucaaradka ku dhawaaqeen in ay joojiyeen isu soo bixii loo ballansanaa 6 March.

2021, 4 March – Isagoo u hadlayay mucaaradka, Cabdiraxmaan Cabdishakuur, wuxuu ku baaqay in Farmaajo laga xayuubiyo awoodaha madaxweynenimo iyo in Musharrixiinta Mucaaradka laga qeybgeliyo shirka dowladda iyo maamul goboleedyada.

2021, 8 March – Mucaaradka waxay warqad u qorteen beesha caalamka, waxayna ku dalbadeen in doorasho xor iyo xalaal ah la suurageliyo sidii loo qaban lahaa.

2021, 9 March – Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam, wuxuu u safray Muqdisho si uu uga qeybgalo kulankii loo ballansanaa ee arrimaha doorashada.

2021, 11 March – Madaxweynaha Jubaland, wuxuu la kulmay safiirkii Mareykanka ee Soomaaliya, Donald Yamamoto, oo uu kala hadlay dib u dhaca doorashada.

2021, 22 March – Wuxuu Madaxweyne Farmaajo qabtay kulan hordhac u ahaa shirkii wadatashiga ee loo ballansanaa.

2021, 22 March – Wasiirka Warfaafinta, Cusmaan Abuukar Dubbe, wuxuu shaaciyay in shirkii madaxda Federaalka iyo kuwa maamul-goboleedyada uu si rasmi ah u furmay, in kastoo ay ka maqnaayeen madaxda Puntland iyo Jubaland oo Muqdisho ku sugnaa.

2021, 23 March – Madaxweyne ku xigeenka Midowga Yurub, Josep Borrell, wuxuu hoggaamiyeyaasha Soomaalida ugu baaqay in ay soo afjaraan khilaafka doorashada, wuxuuna uga digay in ay tallaabooyiin adag la kulmi doonaan kuwa wiiqaya dadaallada xal raadinta ah.

2021, 6 April – Waxaa baaqday kulankii ay yeelan lahaayeen madaxweyne Farmaajo iyo madaxda maamullada. Waxaa sabab u ahaa safar degdeg ah oo uu aaday madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye – Qoorqoor.

2021, 6 April – Beesha caalamka waxay ku baaqday in madaxda Soomaalida ay isu tanaasulaan, fadliga bisha Ramadaan oo soo dhowayd, aawadeed.

2021, 7 April – Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya, Cusmaan Abuukar Dubbe, ayaa sheegay in shirkii uu fashilmay, wuxuuna arrintaa ku eedeeyay madaxda Puntland iyo Jubaland. Wuxuu Dubbe sheegay in “madaxdaas aysan diyaar u ahayn in doorasho dhacdo”.

2021, 8 April – Madaxweyne Farmaajo wuxuu qorshe cusub oo doorasho la wadaagay Golaha Shacabka.

2021, 12 April – Golaha Shacabka wuxuu kordhiyay muddo xileedkii madaxweyne Farmaajo oo laba sano ay ku dareen. Wuxuu sidoo kale golaha ansixiyay xeer xukuumadda ku amrayay in dalka loo diyaariyo doorasho qof iyo cod ah oo ku dhacda labadaas sano gudahooda ah. Waxaa arrintaas ka soo horjeestay musharrixiinta mucaaradka. (Muddada xilka baarlamaanka waxay dhammaatay 27-kii December 2020, sidoo kale xilka madaxweynaha wuxuu dhammaaday 8 February 2021)

2021, 12 April – Isla maalintaa waxaa xilka laga qaaday taliyihii booliska Gobolka Banaadir, Saadaq Joon, ka dib markii uu isku deyay in uu hor istaago kullankii Golaha Shacabka.

2021, 25 April – Waxaa Qeybo ka mid ah Muqdisho lagu arkay ciidamo militari ah oo ka gadooday muddo kordhinta dowladda. Waxay fariisimo ka sameysteen qeybo ka tirsan caasimadda. Ka dibna waxaa magaalada ka dhacay dagaal u dhexeeyay ciidamadaas iyo kuwa dowladda.

2021, 27 April – Ka dib, kulan ay yeesheen madaxda Hirshabelle iyo Galmudug, waxay soosaareen qoraal ay ku sheegeen in dalka loo diyaariyo doorasho iyo in wax laga bedelo hannaanka amniga doorashada.

2021, 27 April – Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa bartiisa twitter-ka ku daabacay: “Waxaan ugu baaqayaan dhammaan dhinacyada in ay isu diyaariyaan in dalka ay doorasho ka dhacdo, iyo in la joojiyo ficillada dhibaatada u geysanaya xasilloonida dalka iyo hannaanka doorashada”.

2021, 27 April – Isla maalintaa, Madaxweynaha Koonfur Galbeed, Cabdicasiis laftagareen, wuxuu ka noqday taageeradiisii kordhinta muddada labada sano ahayd. Wuxuuna soo dhoweeyay baaqii Ra’iisul Wasaaraha ee meelmarinta heshiiskii September 2020.

2021, 29 April – Wuxuu Ra’iisul Wasaaraha la kulmay Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir, Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo madaxda Galmudug iyo Hirshabeelle. Waxay ka wadahadleen “in si wadajir ah looga shaqeeyo amniga iyo qabashada doorasho si nabad ah ku dhacda”. Ka dib waxaa kulamo yeeshay musharrixiinta kale ee u taagan xilka madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha.

2021, 1 May – Madaxweyne Farmaajo oo la hadlay Golaha Shacabka ayaa ka dalbaday in ay ka noqdaan xeerkii muddo kordhinta, wuxuuna amniga hannaanka doorashada ku wareejiyay Ra’iisul Wasaare Rooble.

2021, 1 May – Ka dib Golaha Shacabka waxay u codeeyeen in la tuuro muddo kordhintii labada sano ahayd, laguna noqdo heshiiskii September 2020.

2021, 3 May – Ra’iisul Wasaare Rooble wuxuu ku baaqay in madaxda dowlad-Goboleedyada ay ka soo qeybgalaan shir Muqdisho ka dhaca 20 may 2021, si looga wadahadlo khilaafka doorashada dib uga dhacday wakhtigeeda.

2021, 3 May – Madaxda Puntland iyo Jubaland waxay ku dhawaaqeen in ay ka qeybgali doonaan kulanka Ra’iisul Wasaaraha uu ku baaqay.

2021, 6 May – Ra’iisul Wasaaraha wuxuu booqday goobihii ay isku dhacyada ku dhexmareen ciidamada dowladda iyo militarigii gadooday ee Muqdisho, ka dib markii halkaas laga saaray askarta ee dib loogu celiyay xeryihii ay ka soo bexeen.

2021, 18 May – Warbixin lagu daabacay bogga Foreign Policy ee uu qoray madaxweyne Farmaajo, wuxuu ku eedeeyay madaxda Puntland iyo Jubaland in ay sabab u yihiin dhibaatada dib u dhaca doorashada. Wuxuu yiri: “Doorashada dib uguma dhicin in aniga aan doonayo in aan awoodda iska haysto, sida beenta ah ee dadka qaar ay ku doodayaan, balse waxaa sabab u ah caqabado siyaasadeed.”

2021, 19 May – Musharrixiinta mucaaradka ah ee u tartamaya xilka madaxweynaha, waxay Ra’iisul Wasaaraha ka dalbadeen in uu ballaariyo shirka loo ballansan yahay, iyagana uu ka qeybgeliyo.

2021, 21 May – Waxaa Muqdisho ku wada sugnaa dhammaan madaxda maamul Goboleedyada iyo ra’iisul wasaaraha, si uu u bilwodo kullankii lagu ballansanaa ee arrimaha doorashada.

2021, 22 May – Waxaa magaalada Muqdisho si rasmi ah uga furmay kullanka wadatashiga arrimaha doorashada ee Ra’iisul Wasaare Rooble uu ku baaqay, waxaana ka qeybgalaya madaxda maamul Goboleedyada iyo gudoomiyaha Gobolka Banaadir.