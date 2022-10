Anigoo maqlaya shanqarta waraabaha ayaan uga tagay cunugeyga meydkiisa’

Way kordheysaa tirada carruurta da’da yar ee ku dhimaneysa Soomaaliya, iyadoo uu dalku wajahayo abaartii ugu darneyd muddo 40 sano ah. Saraakiil dowladda ah ayaa sheegay in ay dalka hareyn karto musiibo intaas ka weyn maalmo ama toddobaadyo gudahood haddii aan caawimaad la helin.

Isaga oo ilamada ka socota ay dhamanadiisa ka da’ayso Daahir oo 11 sano jir ah ayaa isagoo ay tabardarro ka muuqato yiri: “Waxaan rabaa in aan tan ka badbaado.”

Iyada oo dhinac fadhida teendho ka sameysan cooshado oo ka dhisan bannaan boor badan oo ah duleedka magaalada Baydhabo, ayay hooyadiis Faadumo Cumar oo daallan u sheegtay in aanu ooyin.

Faadumo wiilkeeda oo 10 sano jir ah oo lagu magacaabi jiray Salaad ayaa labo toddobaad ka hor u geeriyooday darxumada ay u nugleysay gaajada. Waxyar kaddib markii uu qoyskiisu soo gaaray Baydhabo oo imaanshiyaheedu uu ku qaatay muddo saddex maalin ah.

Maydkiisa waxaa lagu aasay dhul dhagax ah oo dhowr mitir u jira gurigooda cusub. Waxaa durba goobtaas buux dhaafiyay qashin, iyadoo hareerahana ay cooshado ka sameysteen dadka cusub ee halkaas imaanaya.

“Uma murugoon karo wiilkayga, waqti ma jiro. Waxaan u baahanahay inaan helo shaqo iyo cunto si ay kuwa kale u sii noolaadaan,” ayay tiri Faadumo, iyadoo sariirta ku haysa gabadhaheeda oo da’doodu ay tahay sagaal bil jir iyo lix sano jir.

Dhinaca kale, waddada qarda-jeexa ah ee marta koonfur-bari, una sii jeedda xeebta iyo caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, qoysas kale oo soo barakacay ayaa ka sheekeeyay sheekooyin kale oo murugo leh oo ku saabsan socod dheer oo ay ku soo mareen dhul abaar ah, iyaga oo baad iyo biyo raadsanayay.

‘Tabar aan ku aaso gabadhayda ma jirto’

Qiimeyn cusub ayaa muujinaysa in ku dhowaad saddex-meelood labo meel carruurta yaryar iyo haweenka uurka leh ee ku jira xeryaha ay la ildaran yihiin nafaqo-darro ba’an, taas oo ay weheliso heerka dhimashada oo sarreeya, waxayna muujin kartaa in ku dhawaaqidda macaluusha ee gudaha laga soo daahay.

“Waxaan arkay inanteyda [Farxiir oo saddex jir ah] oo igu hor dhimatay, waxbana maan qaban karin,” ayay tiri Faadumo oo ugu yaraan 15 maalin iyada iyo sagaal carruurteeda ah ay ka soo lugeeyeen tuulo lagu magacaabo Buulo-ciir si ay Baydhabo u gaaraan.

“Waxaan soo xambaarsanaa 10 cisho, waxaan ku qasbanaa inaan uga tagno waddada dhinaceeda. Ma heynin tabar aan ku aasno. Waxaan maqlayay ci’da waraabayaal nagu soo dhowaanaya,” ayay sii raacisay.

qabashada arrimahan.

“Waxaan u baahanahay inaan ka dadaal badnaanno sida aan hadda nahay, waxaana loo baahan yahay in habkan aan wax ka saxno,” ayuu yiri Naasir Caruush, Wasiirka Gargaarka Bani’aadannimada ee maamulka Koonfur Galbeed, oo booqasho gaaban ku tagay mid ka mid ah xerooyinka ku yaalla Baydhabo.

Laakiin taageero badan oo caalami ah, ayuu ku adkaystay inay fure u tahay caawinta dadka. Wuxuu intaasi ku daray: “Haddii aan la helin gargaarka aan u baahannahay, boqollaal kun oo qof ayaa dhiman doona, waxyaabaha aan hadda sameyneyno waxay ahayd inaan sameyno saddex bilood ka hor, run ahaantii waan gaabinaynaa, haddii aan sidaan wax laga badalinna waxaan u maleynayaa in musiibo ay dhici doonta ,” ayuu yiri.

Qaabka ku dhawaaqista macluusha waxa uu noqon karaa mid adag, marka laga eego ku tiirsanaanta xogta la hayo iyo arrimo siyaasadeed.

Safiirka Britain ee Muqdisho, Kate Foster, ayaa arrintaas ku tilmaantay “mid si buuxda ugu xiran hannaan farsamo”. Waxa ay sheegtay in markii lagu jiray abaartii 2011-kii ay “kalabar ka mid ah tiradii dhimashada ee ahayd 260,000 ay dhacday ka hor inta aan si rasmi ah loogu dhawaaqin macluul”.

Haweenku way barakacayaan, ragguna way harayaan

Inkastoo qiyaasaha ay kala duwan yihiin, haddana dadka ku nool magaalada Baydhabo ayay tiradoodu afar-laab noqotay dhowrkii bil ee la soo dhaafay, waxaana lagu sheegay inay gaartay 800,000 oo qof.

Qof kasta oo booqda wuxuu dhaqso u dareemi karaa hal xaqiiqo oo aanu daah saarneyn: ku dhowaad dadka waaweyn ee magaalada imaanaya oo dhan waa dumar.

Si la mid ah inta badan dadka imaanaya Baydhabo, Khadiija Abuukar waxay ka soo barakacday deegaan ay gacanta ku hayso Al-Shabaab.

“Hadda xitaa waxaa telefoonno ii so diraya qoyska intiisa kale. Dagaal ayaa halkaas ka socda – u dhaxeeya dowladda iyo Al-Shabaab. Qaraabadeydu way carareen, waxayna ku dhuumanayaan duurka,” ayay tiri. Waxay nala hadashay iyadoo uu dhinac fadhiyo cunnugeeda oo xanuunsan, kaas oo ay kula jirto isbitaal yar oo Baydhabo ku yaalla.

Haween kale waxay ka hadleen in raggooda iyo wiilashooda waaweyn loo diiday inay ka baxaan deegaannada ay maamulaan kooxda hubeysan, sannado badanna ay kooxdu cadaadis ku hayso.

Baydhabo qudheeda kuma hareereysna Al-Shabaab, laakiin waa meel halis badan. Hay’adaha caalamiga ah ee gargaarka iyo weriyeyaasha shisheeye waxay u baahan yihiin ilaalo xooggan si ay dhaqdhaqaaq u sameeyaan, u safridda meel ka baxsan magaalada waxaa loo arkaa arrin halis badan.

“Waxaan arkeynaa dadweyne go’doonsan. Mararka qaar waxay xaaladdu u muuqataa mid rajo-beel ah,” ayay yiri Charles Nzuki oo madax u ah hay’adda Unicef xafiiskeeda bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya.

Sida lagu sheegay qiyaaso la sameyay in ka badan kala bar dadka abaartu saameysay waxay ku suganyihiin deegaannada Al-shabaab ay ka taliyaan.

Xeerarka adag ee dawladda Maraykanka ee ka hortagaya wax kasta oo kaalmo ah oo ay ka faa’iidaysanayaan Al-shabaab ayaa sii adkeeyay dadaallada lagu gaarsiinayo gargaar dadkaas quusta ka ah nolasha.

Laakin ururrada caalamiga ah, iyo maamullada Soomaaliya, waxay hadda la shaqaynayaan hay’ado maxalli ah si ay u kordhiyaan gelitaanka deegaannadaas.

Inkastoo la diiddan yahay in gargaarka loogu talagalay dadka abaaraysan uu gacanta u galo Al-Shabaab ayaa haddana mid ka mid ah shaqaalaha gargaarka, oo ka hadlay arrintaan, waxaa uu qiray in aysan suurtagal ahayn in la dammaanad qaado in wax cunto iyo dhaqaale ah aysan gaarin Al-Shabaab.

Baydhabo waa magaalo ay waddooyinkeedu mashquul yihiin, burburka dagaallada tobannaanka sano iyo dayacaadduna ay ka muuqdaan. Qiimaha maciishadda daruuriga ah sida bariiska ayaa labalaabmay bishii la soo dhaafay. Inta badan dadka deegaanka waxay arrintaas u sababeeyaan abaarta, laakiin waxaa jira qaar ka eegaya dhinac fog.

“Burka, sokorta, saliidda – waxaa ku darmay qiimo isku mid ah. Mararka qaar waxaan u goynaa waqtiyada raashinka. Waxaan maqlay dagaalka Ruushka iyo Ukraine. Dadku waxay sheegayaan inuu xuddun u yahay dhibaatooyinka oo dhan,” ayay tiri Shukri Macallin Cali oo 38 jir ah.

Diiradda ayaa saaran gobolkan, iyadoo cabsida macluusha degdegga ah ay sii xoogeysanayso. Dowladda cusub ee Soomaaliya ayaa ka sii baaraan-degeysa, iyadoo xal u raadineysa xaaladaha mustaqbalka.

“Waa howl caqabado badan in laga jawaabo abaarta, in lala dagaallamo Al-Shabaab iyo in loo ololeeyo in ay dadku si caddaalad ah u helaan dhaqaalaha loogu talagalay saameynta isbeddelka cimilada,” ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ah ergayga arrimaha gargaarka ee Soomaaliya.

“Waxaan haysannaa dadweyne dhallinyaro ah, qurbajoog badan iyo dad xirfad u leh hal-abuurro ganacsi. Taas ayaa rajo na gelinaysa. Waa caqabad, laakiin, waxaan haysannaa baddiillo.”

BBC